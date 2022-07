Final Fantasy 7 Rebirth e Parte 3: ci saranno tagli rispetto al gioco originale?

Seppur ancora molto lontano, l'attesa nei confronti di Final Fantasy VII Rebirth è già considerevole. I fan sono molto curiosi di scoprire come proseguirà il Remake iniziato nel 2020 e quale direzione Square Enix intende seguire, il tutto senza dimenticare che i lavori su Final Fantasy 7 Remake Parte 3 sono già iniziati.

La maggior preoccupazione dei giocatori è tuttavia data dal possibile taglio di contenuti dall'originale Final Fantasy VII, come boss, location o anche parti significative della storia. Attraverso una lunga serie di interviste concesse a varie testate giapponesi, il team al lavoro sui seguiti di Final Fantasy VII Remake hanno voluto rassicurare gli appassionati, confermando non solo che Rebirth e Parte 3 non andranno incontro a tagli, ma che l'obiettivo degli sviluppatori è creare una reinterpretazione che renda giustizia a quanto mostrato nel gioco del 1997, come già fatto con la prima parte del progetto.

FF7 Rebirth "non si allontanerà pesantemente dall'originale, e anzi vi trasmetterà le stesse sensazioni", spiega Yoshinori Kitase, che prosegue: "La Midgar che abbiamo creato in FF7 Remake è frutto dei nostri tentativi di renderla appagante per i fan dell'originale. Allo stesso modo FF7 Rebirth non rovinerà l'immagine di FF7 così cara agli appassionati, e sarà un gioco assai immenso".

Dello stesso avviso anche Tetsuya Nomura: "Alcuni di voi temono che tre giochi non siano sufficienti e che potrebbero rivelarsi versioni velocizzate del gioco originale. Non sarà così, dunque non preoccupatevi di questo. Inutile dire che la stessa sensazione di libertà che avete provato lasciando Midgar in FF7 sarà presente anche nei remake e, anzi, credo sarete sorpresi da tutto il materiale che saremo riusciti ad includere".

A proposito di trama ed ambientazioni, Nomura assicura che non ci saranno rimozioni e che, nonostante eventuali modifiche, il cuore pulsante della vicenda resterà il medesimo di Final Fantasy VII: "La vicenda principale della storia resterà la medesima, ed avrà nuovi misteri che si riveleranno intriganti anche per chi conosce l'originale. Tuttavia, dati i cambiamenti che la trilogia Remake porterà in scena, alcune parti della trama potrebbero svolgersi in maniera diversa rispetto a FF7. Quando giocherete Rebirth potreste credere che alcune location dell'originale siano state tagliate, ma ci siamo prefissati di non rimuovere alcun contenuto dal passato. Semplicemente visiterete certi scenari e vivrete determinati eventi in un ordine diverso rispetto a FF7".

In attesa di maggiori novità su Final Fantasy VII Rebirth, non perdetevi intanto la nostra intervista esclusiva agli autori di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, così da scoprire maggiori dettagli sull'atteso ritorno del classico per PSP.