Final Fantasy 7 Rebirth: Aerith e Sephirot, nuovi moventi chiave e un finale ambiguo

In una lunga intervista concessa al PlayStation Blog, Yoshinori Kitase e Tetsuya Nomura di Square Enix hanno parlato della storia di Final Fantasy VII Rebirth e di altri aspetti di questo progetto, seconda parte di FF7 Remake in uscita a fine febbraio in esclusiva su PlayStation 5. Attenzione, quanto riportato di seguito contiene spoiler sul gioco.

Kitase fa sapere che "la maggior parte degli elementi del gioco originale sono ovviamente presenti, ma ci sono anche delle novità", questo perché lasciare inalterata la storia avrebbe di fatto attirato solamente un pubblico di nostalgici, secondo il producer del gioco. Il produttore cita ad esempio i Numen come elemento introdotto per vivacizzare la storia, già introdotti in Final Fantasy VII Remake, torneranno anche in Rebirth mentre erano completamente assenti nel gioco uscito nel 1997.

Yoshinori e Kitase parlano poi dell'importanza di Sephiroth e Aerith in questa seconda parte del remake. I due personaggi avranno "una importanza maggiore" rispetto al gioco originale e in particolare la lore di Sephiroth verrà espansa ed approfondita e il personaggio si rivelerà essere fondamentale in alcune parti della storia. Lo stesso vale per Aerith, il suo destino è infatti uno dei temi portanti della trama di Rebirth e in generale la sua storia si rivelerà uno degli aspetti più interessanti del gioco.

Infine, ai microfoni dello YouTuber francese Julien Chièze, Yoshinori Kitase e Naoki Hamaguchi hanno rivelato che il finale di Final Fantasy VII Rebirth sarà volutamente "ambiguo", anche se non ci sono dettagli più precisi in merito in quanto i due sono stati volutamente evasivi a riguardo.

Non è un mistero che Final Fantasy VII Rebirth contenga anche nuovi elementi per la storia, come detto nell'intervista su PlayStation Blog, e a quanto pare anche il finale riserverà delle sorprese. Non dobbiamo dimenticare inoltre che Rebirth è la seconda parte di un progetto più ampio e dunque ci sarà (almeno) un terzo gioco in futuro a concludere l'arco narrativo di FF7 Remake.