Final Fantasy 7 Rebirth si aggiorna: finalmente la patch che migliora grafica e framerate

Square Enix aveva promesso migliorie al comparto tecnico di Final Fantasy VII Rebirth e così è stato: la compagnia ha pubblicato oggi l'aggiornamento 1.020 che include non solo correzioni di bug e problemi tecnici ma anche ottimizzazioni e nuove opzioni grafiche.

Questo aggiornamento corregge typo ed errori grammaticali in alcuni testi, risolve alcuni bug della mappa e nei combattimenti, corregge un bug legato alla progressione e migliora il framerate e la stabilità generale del gioco.

Non solo, perché vengono aggiunte due nuove opzioni di visualizzazione in modalità Prestazioni (denominate Sharp e Soft), viene migliorata la qualità grafica generale e non mancano nuove opzioni per la telecamera e nuove opzioni di difficoltà per alcuni minigiochi come Fort Condor e Gears and Gambits.

Subito dopo il lancio del gioco erano stati segnalati vari problemi con la modalità prestazioni di Final Fantasy 7 Rebirth, sopratutto per quanto riguarda il framerate e le texture, due aspetti apparentemente non all'altezza delle aspettative. Square Enix ha raccolto rapidamente i feedback della community ed aveva annunciato di essere al lavoro su un aggiornamento risolutivo, disponibile da oggi per il download gratis sulle console della famiglia PS5.

Per saperne di più sulla seconda parte di FF7 Remake vi rimandiamo alla recensione di Final Fantasy 7 Rebirth per PlayStation 5.

