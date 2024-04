Final Fantasy 7 Rebirth si aggiorna: finalmente si può sbloccare il Trofeo di Platino

Dopo la scoperta di un bug che impedisce di ottenere il Trofeo di Platino in Final Fantasy 7 Rebirth, Square Enix aveva assicurato ai giocatori di essere al lavoro su una patch correttiva volta a risolvere il grosso problema. Dalle parole si è infine passati ai fatti con l'Update 1.030.

Il nuovo aggiornamento di Final Fantasy VII Rebirth risolve finalmente il bug relativo alla missione "Can't Stop, Won't Stop" che non registrava i record dei giocatori nel simulatore G-Bike bloccando di conseguenza i progressi e il raggiungimento di tutte le condizioni necessarie per ottenere il Trofeo di Platino. Ma l'ultima patch non si è limitata a questa comunque importante miglioria, sistemando ulteriori problemi tecnici.

Tra questi è stato risolto un altro bug sempre relativo a un Trofeo, Cactuar Master, che in precedenza non veniva assegnato correttamente a tutti gli utenti anche qualora avessero raggiunto le condizioni necessarie per sbloccarlo. Ancora, l'aggiornamento 1.030 elimina bug riguardanti il mancato sblocco di nuovi percorsi nel Battle Simulator, oltre a risolvere problemi tecnici legati ai caricamenti dei file di salvataggio o al display. Con questi aggiustamenti adesso Final Fantasy VII Rebirth funziona in maniera più stabile garantendo un'esperienza di gioco ottimale per tutti, in particolare per i cacciatori di Trofei impossibilitati a completarlo a causa della comparsa di queste situazioni.

