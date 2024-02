Final Fantasy 7 Rebirth dove è ambientato e quando inizia la storia?

Disponibile su PlayStation 5 dal 29 febbraio 2024, Final Fantasy VII Rebirth punta ad essere una delle produzioni più importanti per la console Sony, ma se siete tra coloro che si avvicinano per la prima volta all'opera Square Enix vi potrebbe interessare sapere non solo dove è ambientato ma anche a che punto della storia inizia.

Per quanto riguarda la storia, Final Fantasy VII Rebirth riparte esattamente da dove si è concluso il precedente Final Fantasy VII Remake, prima parte del rifacimento moderno dell'originale Final Fantasy VII del 1997. Cloud Strife e i suoi compagni si ritrovano dunque fuori dalle porte di Midgar dopo la rocambolesca fuga dalla sede della Shinra, pronti a proseguire il loro viaggio attraverso un mondo sconfinato e pieno di sorprese.

Final Fantasy VII Rebirth è dunque ambientato nel mondo aperto del pianeta Gaia, offrendo in questo modo scenari decisamente più ampi rispetto alle mura di Midgar: l'esplorazione ha un ruolo centrale all'interno del gioco, con tante altre città e luoghi chiave da scoprire nel frattempo che si porta avanti la storia. Come confermato dalla stessa Square Enix, la World Map riveste un ruolo chiave all'interno di Final Fantasy 7 Rebirth e permetterà ai giocatori di vivere un'avventura molto più complessa e profonda rispetto a quella vissuta in Final Fantasy VII Remake.

Se interessati al gioco non perdetevi infine la lista dei Trofei di Final Fantasy 7 Rebirth, con un totale di 61 obiettivi da portare a termine.