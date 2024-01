Final Fantasy 7 Rebirth: annunciata l'edizione limitata del Gold Saucer Glitter Globe

Nel mentre si discute del ruolo distruttivo che i cosiddetti shipper possono avere nei confronti di Final Fantasy 7 Rebirth, Square-Enix ha annunciato l'edizione limitata del Gold Saucer Glitter Globe, oggetto da collezione dedicato agli appassionati del JRPG.

Per festeggiare il ritorno dei giocatori al Gold Saucer in Final Fantasy 7 Rebirth, Square-Enix presenta uno speciale Glitter Globe, che ricrea fedelmente l'amato luogo iconico, prodotto in soli 360 esemplari a livello globale. Questa speciale opportunità per i fan è disponibile in esclusiva attraverso il Reward Program di Square-Enix, il Gold Saucer Glitter Globe da collezione può essere ottenuto solo attraverso i punti store.

"Siamo estremamente felici di offrire ai fan un pezzo speciale del mondo di Final Fantasy 7 Rebirth con questi splendidi oggetti", ha dichiarato Yoshinori Kitase, Producer del JRPG atteso su PS5. "È una celebrazione dell'eredità del gioco e dei fan che sono stati con noi fin dall'inizio". Il Glitter Globe è composto da brillantini iridescenti multicolore e luci LED che cambiano colore all'interno del suo nucleo, creando uno spettacolo incantevole che riflette l'atmosfera che i giocatori si troveranno ad affrontare nel gioco. Per conoscere i termini e le condizioni per diventare membri del programma reward di Square-Enix e ottenere un esemplare dell'oggetto da collezione vi rimandiamo a questo indirizzo.