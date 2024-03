Final Fantasy 7 Rebirth: è in arrivo una patch per migliorare la modalità performance

Siamo ormai giunti a qualche giorno di distanza dall'uscita di Final Fantasy 7 Rebirth, che è uno dei migliori giochi di Square Enix a mani basse. Il sequel di Final Fantasy 7 Remake sta riscuotendo un successo incredibile ed il progetto approdato in esclusiva su PlayStation 5 potrebbe già essere uno dei candidati al Game Of The Year 2024.

Tuttavia, il titolo di Square Enix non è esente da difetti: nelle analisi tech che sono sopraggiunte assieme all'annoso quesito sulla scelta tra la modalità grafica o prestazioni in Final Fantasy 7 Rebirth, sono stati evidenziati alcuni limiti per quest'ultima opzione di gioco. La qualità visiva della modalità performance di Final Fantasy 7 Rebirth ha suscitato emozioni contrastanti tra i videogiocatori, a tal punto che è recentemente intervenuto lo stesso game director, Naoki Hamaguchi.

Stando alle ultime dichiarazioni di Hamaguchi, è in arrivo una patch per Final Fantasy 7 Rebirth, finalizzata al miglioramento dei suddetti problemi riscontrati dal day one della produzione. "Abbiamo ricevuto molti feedback sul fatto che la grafica nella modalità performance sarà migliorata o meno. [...] Stiamo attualmente lavorando a una patch di aggiornamento per migliorare questo aspetto". Quando giungerà questo aggiornamento? Purtroppo, Naoki Hamaguchi non si è sbilanciato in tal senso, ma è lecito pensare che essa verrà rilasciato nell'arco di pochi giorni o settimane. In attesa di una data ufficiale, non ci resta che attendere maggiori informazioni da Square Enix.