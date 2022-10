Final Fantasy 7 Rebirth, aspettatevi grandi cambiamenti alla trama: il ruolo dei Numen

Final Fantasy 7 Rebirth, seconda parte dell'operazione di rifacimento che sta interessando la settima fantasia finale, potrebbe divergere dal classico originale ancor più di quanto non abbia fatto il primo episodio, Final Fantasy 7 Remake.

"Come viene specificato alla fine del gioco, 'Il viaggio sconosciuto continuerà", e Cloud e i suoi amici proseguiranno quel viaggio ancora per un po' di tempo", ha spiegato il Co-Director Motomu Toriyama nel 18° aggiornamento pubblicato sul blog ufficiale di Final Fantasy VII Remake. "Da qui in avanti i Numen non possono intervenire per mantenere la linea temporale stabilita, quindi i fan possono attendere con ansia il nuovo tipo di futuro che li aspetta".

Senza scendere troppo nel dettaglio dei cambiamenti apportati in Final Fantasy 7 Remake, ricordiamo che i Numen sono quelle raccapriccianti creature che intervengono ogni qualvolta la storia si discosta dalla trama originale del 1997. Questi "Custodi del tempo" ricoprono un ruolo molto ampio nel primo capitolo (basti pensare al finale inaspettato di Final Fantasy 7 Remake), sebbene le loro motivazioni sono ancora in larga parte sconosciute.

Basandoci sulla conclusione di Final Fantasy 7 Remake, che anticipa un "viaggio sconosciuto", e sulla dichiarazione di Toriyama, il quale ha spiegato che d'ora in avanti i Numen non potranno intervenire per preservare la timeline, in Rebirth possiamo aspettarci divergenze narrative ancor più profonde.