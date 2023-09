Final Fantasy 7 Rebirth avrà DLC? Risponde Tetsuya Nomura

Oltre ad aver confermato che Final Fantasy 7 Remake Parte 3 si ricollegherà al film Advent Children, Tetsuya Nomura è tornato a parlare di Final Fantasy 7 Rebirth e del possibile arrivo di DLC ed espansioni per l'esclusiva PlayStation 5 attesa il prossimo anno.

Square-Enix ha sorpreso i fan del JRPG con l'annuncio del DLC INTERmission introdotto in Final Fantasy 7 Intergrade, l'edizione completa del primo capitolo del rifacimento. Chi ha apprezzato la possibilità di esplorare più a fondo il personaggio di Yuffie tramite l'espansione, potrebbe aspettarsi un'operazione del genere anche in Rebirth.

Parlando ai microfoni di Vandal, tuttavia, Tetsuya Nomura ha preferito non lasciare i giocatori col fiato sospeso, precisando in maniera piuttosto chiara che "non stiamo pianificando alcun DLC per questa iterazione". Parole che non lasciano molto spazio alle speranze, ma ovviamente i piani potrebbero cambiare in corsa. Del resto, è già successo con Final Fantasy 16: Square-Enix sembrava escludere l'arrivo di espansioni, eppure recentemente è giunto l'annuncio di due DLC che espanderanno ulteriormente il mondo dark fantasy dell'action game.

In paziente attesa che il prosieguo del remake dedicato a Cloud e i suoi compagni d'avventura arrivi su PlayStation 5 il 29 febbraio del prossimo anno, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Final Fantasy 7 Rebirth per ulteriori approfondimenti.