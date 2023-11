Final Fantasy 7 Rebirth avrà due modalità grafiche e un open world ispirato da FF15

Con qualche giorno di ritardo, arrivano dalla Paris Games Week 2024 (svoltasi dall'1 al 5 novembre) alcune interessanti informazioni su Final Fantasy 7 Rebirth, seguito del Remake del 2020 destinato a vedere la luce esclusivamente su PlayStation 5 all'inizio del prossimo anno.

Nel corso di un Community Event organizzato da Square Enix, i curatori del sito Final Fantasy Dream hanno provato una demo di Final Fantasy 7 Rebirth appurando la presenza di due modalità grafiche, le classiche Qualità e Performance. La prima girerebbe in 4K a 30fps, mentre la seconda offrirebbe un framerate a 60fps, a fronte di una riduzione della risoluzione che parrebbe assestarsi a 1440p. La fonte non si è detta pienamente soddisfatta dell'aspetto tecnico, dal momento che i 30fps della modalità Qualità non sono del tutto stabili, mentre i 60fps della modalità Performance, pur essendo consistenti, giungono a spese di un vistoso ridimensionamento del dettaglio. Final Fantasy Dream lamenta anche un vistoso fenomeno di clipping e la presenza di alcuni compromessi grafici, che porrebbero Final Fantasy 7 Rebirth al di sotto di altri giochi a mondo aperto lanciati recentemente.

C'è da dire, in ogni caso, che queste impressioni, oltre che soggettive, si basano su una build assolutamente non finale, dunque non rappresentativa del gioco che arriverà effettivamente sugli scaffali il 29 febbraio 2024. In altre parole, prendete le impressioni del sito come una conferma della presenza di due modalità grafiche: l'effettiva qualità la giudicheremo l'anno prossimo.

Durante una sessione di domande e risposte, i responsabili di Final Fantasy Dream sono anche riusciti a strappare qualche parola dalla bocca di Yoshinori Kitase e Naoki Hamaguchi. I due creatori hanno ammesso d'aver tratto spunto da altri giochi open world per la creazione del mondo aperto di Final Fantasy 7 Rebirth, sia sviluppati in Giappone sia provenienti dall'Occidente. La principale fonte d'ispirazione l'hanno tuttavia trovata in casa propria, dal momento che il team di sviluppo ha guardato con grande attenzione a Final Fantasy 15, originariamente lanciato nel 2016 e diretto da Hajime Tabata.