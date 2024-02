Final Fantasy 7 Rebirth avrà tanti retroscena sulla vita di Tifa, promette la doppiatrice

Final Fantasy VII Rebirth promette tante sorprese e colpi di scena ai fan della serie, desiderosi di scoprire come verranno gestiti i protagonisti nella seconda parte del remake di Final Fantasy VII. E sembra che proprio Tifa Lockhart potrebbe tenere incollati allo schermo sul piano narrativo.

Nel corso di un'intervista pubblicata sul sito ufficiale di Square Enix la doppiatrice inglese di Tifa, Britt Baron, ha infatti confermato che il suo personaggio avrà moltissimo spazio in Final Fantasy VII Rebirth con numerosi retroscena sulla sua storia che verranno svelati un poco alla volta dandole così ancora più profondità. "Ci saranno tanti retroscena su Tifa in Rebirth. Potremo scoprire alcuni elementi del suo passato traumatico e capire di più sul perché è diventata la ragazza che è, e quale sia la vendetta che sta cercando. E cercherà di capire il suo stesso passato, cosa c'è di vero e cosa no, è farà tutto questo assieme a Cloud", assicura Baron aggiungendo che dal suo punto di vista Final Fantasy VII Rebirth "è più cupo, non voglio dire oscuro, ma stavolta la posta in gioco è molto più alta. Final Fantasy VII Remake era principalmente un'introduzione, e credo che con Rebirth siamo andati ancora più a fondo".

La doppiatrice si sofferma anche sui motivi per cui il suo personaggio è così amato dai fan di Final Fantasy: "Credo che Tifa sia così amata perché è multidimensionale. Credo sia incredibilmente empatica, passionale ed è una sorta di figura materna per molti altri personaggi. Credo sia davvero piena di dimensioni diverse, scritta al meglio. Credo sia questo il motivo per cui questo gioco è di così grande successo, perché i suoi personaggi sono davvero completi. Sono umani realistici e credo che Tifa sia proprio così".

Square Enix ha già confermato che Final Fantasy 7 Rebirth avrà nuovi momenti chiave e un finale ambiguo che potrebbero dunque comportare differenze più o meno importanti con il classico originale del 1997. Alla luce dei possibili cambiamenti, Baron ha un messaggio rivolto ai fan: "Li invito ad emozionarsi e avere una mente aperta perché penso troveranno diverse sorprese molto interessanti, e ci sarà spazio anche a un po' di fan service che renderà tutti felici. Senza sbilanciarmi troppo, sono davvero fiera, penso si tratti per davvero di un emozionante nuovo capitolo che ci ha permesso di espandere questo mondo".

In rete intanto è comparsa la lista dei Trofei di Final Fantasy 7 Rebirth: ricordiamo che la prossima opera targata Square Enix sarà disponibile su PlayStation 5 dal 29 febbraio 2024.