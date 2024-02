Final Fantasy 7 Rebirth si avvicina ed è tempo di fare spazio su PS5: quanto pesa?

Ci separano ormai pochi giorni dal debutto di Final Fantasy 7 Rebirth, uno dei migliori giochi di Square Enix. Il JRPG più atteso di fine febbraio è pronto a fare il suo ingresso tra le fila delle produzioni più importanti di PS5, complice la realizzazione di un titolo dall'altissima qualità. Si avvicina il momento di fare spazio sul proprio SSD.

Secondo quanto riportato dal profilo X di PlayStation Game Size, Final Fantasy 7 Rebirth occuperà parecchio spazio nella sua versione 1.010.000, la quale potrebbe plausibilmente essere quella definitiva al day one. Mentre si attende il momento della verità, previsto per il prossimo 29 febbraio, Square Enix festeggia la media dei voti di Final Fantasy 7 Rebirth, che è un successo a livello internazionale. Quanto pesa, però, il prossimo gioco targato Square Enix su PS5?

Se non avete eliminato un po' di giochi dall'SSD, è giunta l'ora di farlo: Final Fantasy 7 Rebirth peserà ben 145.7 GB. Il numero abbastanza copioso di dati potrà essere installato a partire dal 27 febbraio, data nella quale è previsto (sempre stando all'account X di PlayStation Game size) il pre-load dell'avventura. Siete pronti a scoprire ciò che Square Enix ha in serbo per tutti gli appassionati di Final Fantasy 7 e per chi non ha mai giocato il titolo originale? Quella che sta per venire è la settimana di Final Fantasy 7 Rebirth!