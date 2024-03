Final Fantasy 7 Rebirth batte tutti in UK: Square Enix conquista il podio

Come raccontatovi in sede di recensione, Final Fantasy 7 Rebirth è uno dei migliori giochi di Square Enix. Il pubblico e la critica videoludica hanno elogiato quanto realizzato dalla software house, come dimostrato dagli elevati numeri di vendite raggiunti in UK: lì, infatti, Final Fantasy 7 Rebirth ha spodestato anche EA Sports FC 24.

Secondo le ultime stime del mercato del Regno Unito, Final Fantasy 7 Rebirth è in cima alla classifica videoludica, seguito da altri due progetti che hanno riscosso un successo elevato nei mesi precedenti: EA Sports FC 24 e Hogwarts Legacy. Il Wizarding World della Warner Bros e il calcio spettacolo di Electronic Arts non possono nulla contro l'ultima avventura di Cloud. Che dire, invece, per gli altri titoli in classifica? Ecco qui l'elenco completo.

FINAL FANTASY VII REBIRTH EA SPORTS FC 24 HOGWARTS LEGACY HELLDIVERS II MARIO VS. DONKEY KONG MARIO KART 8 DELUXE SUPER MARIO BROS. WONDER CALL OF DUTY: MODERN WARFARE III MARVEL’S SPIDER-MAN 2 GRAND THEFT AUTO V MINECRAFT ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA CALL OF DUTY: MODERN WARFARE II NINTENDO SWITCH SPORTS RESIDENT EVIL 4 F1 23 IT TAKES TWO STAR WARS JEDI: SURVIVOR WRECKFEST RED DEAD REDEMPTION THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM TEKKEN 8 SUICIDE SQUAD: KILL THE JUSTICE LEAGUE NEED FOR SPEED: HOT PURSUIT – REMASTERED SKULL AND BONES CYBERPUNK 2077 THE LAST OF US PART II: REMASTERED OCTOPATH TRAVELER II NEED FOR SPEED: UNBOUND SUPER MARIO ODYSSEY ASSASSIN’S CREED MIRAGE BATMAN ARKHAM COLLECTION RED DEAD REDEMPTION 2 MARIO PARTY SUPERSTARS GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY – THE DEFINITIVE EDITION CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR POKEMON VIOLETTO NBA 2K24 CALL OF DUTY: WWII

Siete alle prese con il titolo targato Square Enix? In tal caso, vi invitiamo a recuperare la nostra guida alle migliori materie da usare in Final Fantasy 7 Rebirth.