Final Fantasy 7 Rebirth: il battle system tra mosse sinergiche e richiami da FF7 Remake

Final Fantasy 7 Rebirth si appresta a proseguire la storia iniziata con Final Fantasy 7 Remake in un arco narrativo che si configurerà come una trilogia. In quanto al combat system, cosa erediterà il secondo episodio dal suo predecessore e quali saranno, invece, le novità?

Anzitutto, come possiamo notare sia nel trailer di FF7 Rebirth dallo State of Play, sia dal trailer del Summer Game Fest, una nuova e importante meccanica del sistema di combattimento del gioco saranno le Sinergie.

I personaggi in squadra potranno, infatti, eseguire liberamente delle azioni combinate, chiamate mosse sinergiche, consumando un’apposita carica del relativo indicatore, con una meccanica abbastanza simile a quella delle Abilità Limite.

Le sinergie saranno in un certo qual modo anche un riflesso del legame costruito con un determinato personaggio, per cui rivestiranno un’importante funzione nel gameplay, considerata anche la varietà di personaggi che compongono l’universo di Final Fantasy 7 Rebirth.

Inoltre, i giocatori avranno a disposizione nuove Materia per approfondire la componente tattica del sistema di combattimento, personalizzare il proprio personaggio e modificare gli equipaggiamenti a seconda di come lo richiede la situazione.

Infine, avremo a disposizione un albero delle abilità: da qui si potranno non solo sbloccare le abilità sinergiche, ma anche tante altre azioni. Vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Rebirth è previsto arrivare su Playstation 5 il 29 Febbraio 2024.