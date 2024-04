Final Fantasy 7 Rebirth: bug impedisce di ottenere il Platino, in arrivo la patch

Nel mentre Naoki Hamaguchi viene promosso in Square-Enix dopo il lavoro svolto con Final Fantasy 7 Rebirth, la compagnia nipponica ha raggiunto i fan su X|Twitter per confermare che una nuova patch del JRPG è in arrivo.

L'aggiornamento in questione andrà a risolvere un fastidioso bug per cui i giocatori non possono attualmente ottenere il trofeo di Platino su PlayStation 5. Il problema viene rilevato nella missione "Can't Stop Won't Stop", durante la quale Cloud deve registrare un record nel simulatore di G-Bike. Per quanto ci provino, i record dei giocatori non viene salvato al termine della prova, ma le cose cambieranno molto presto.

"Siamo a conoscenza di un problema che blocca i progressi nella missione secondaria "Can't Stop Won't Stop". Questo problema verrà risolto nella prossima patch. Ci scusiamo sinceramente per l'inconveniente causato da ciò. Grazie per la pazienza e il supporto dimostrati mentre lavoriamo per risolvere questo problema", ha dichiarato Square-Enix all'interno del post che vi abbiamo riportato più in basso.

Final Fantasy 7 Rebirth sarà anche uscito da poco, ma l'attenzione di Square-Enix è già rivolta alla conclusione della trilogia dedicata al rifacimento del JRPG originariamente pubblicato nel 1997. Tetsuya Nomura si è detto impaziente di concludere la maratona di Final Fantasy 7 Remake.

Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller è uno dei più venduti oggi su