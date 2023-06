Final Fantasy 7 Rebirth chiude il Summer Game Fest col botto: arriva a inizio 2024!

Le voci di corridoio erano vere: Final Fantasy 7 Rebirth è apparso al Summer Game Fest, chiudendo con il botto l'evento estivo di Geoff Keighley. Dopo una lunga assenza inframezzata da qualche informazione sparsa, Square Enix alza nuovamente il velo sulla seconda parte del remake di Final Fantasy VII.

Il trailer mostrato durante il Summer Game Fest non solo ci ha mostrato sequenze narrative, ma ci ha dato anche un assaggio del gameplay, che si presenta in forma molto simile a quanto già visto in Final Fantasy VII Remake, ma . L'azione si sposta adesso al di fuori di Midgar e ci introduce ad un mondo ancora più vasto e pronto per essere esplorato da cima a fondo: il sistema di combattimento appare ancora più frenetica rispetto al predecessore, mentre il cast di personaggi giocabili accoglie ora anche Red XIII, pronto a dare il suo attivo contributo in battaglia con le sue abilità e caratteristiche peculiari.

E sebbene per una precisa data d'uscita sia ancora presto, il filmato conferma che Final Fantasy VII Rebirth sarà disponibile a inizio 2024 su PlayStation 5, attraverso una corposa avventura divisa in due dischi. Nei messaggi diffusi negli scorsi giorni, Square Enix ha confermato che non serve aver giocato FF7 Remake per godersi Final Fantasy 7 Rebirth, con gli sviluppatori che hanno preparato specifici contenuti per mettere in pari anche i neofiti.

L'attesa per il secondo atto del remake di Final Fantasy VII prosegue: come vi è sembrato il trailer?