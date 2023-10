Final Fantasy 7 Rebirth, tra chocobo e doppiatore di Vincent: Square Enix a ruota libera

Al New York Comic-Con 2023 c'è stato spazio anche per Final Fantasy VII Rebirth: Square Enix ha rivelato alcuni nuovi dettagli sull'attesa seconda parte del remake di Final Fantasy VII, confermando ufficialmente anche chi sarà il doppiatore di Vincent Valentine in lingua inglese.

Il celebre Vincent sarà interpretato da Matt Mercer, nome già molto attivo nel panorama videoludico: sue ad esempio le voci di Ganondorf in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Leon S. Kennedy in Resident Evil 6 e Chrom in Fire Emblem Awakening. Già da tempo si sapeva che il noto personaggio avrebbe avuto una nuova voce: il doppiatore originale di Vincent non è stato richiamato per Final Fantasy 7 Rebirth, e si attendeva soltanto di scoprire chi avrebbe preso il suo posto.

Oltre all'ingresso nel cast di Mercer, al NYCC 2023 si è parlato più a fondo dello stesso Vincent. Il director Naoki Hamaguchi ha confermato che questa volta il guerriero non sarà un membro opzionale del party (a differenza di quanto visto nell'originale Final Fantasy VII del 1997), ma che si unirà "a prescindere" al gruppo di Cloud Strife, anche se non sarà direttamente giocabile in Final Fantasy VII Rebirth.

Qualche dettaglio anche sui Chocobo, immancabili anche in questa iterazione e pronti per essere cavalcati dai nostri eroi, Red XIII compreso: "Uno dei designer ha creato un file del gioco in cui Red XIII cavalca un Chocobo. Abbiamo trovato l'idea così adorabile che l'abbiamo subito proposta al nostro creative director Tetsuya Nomura, e lui ha detto immediatamente sì". In aggiunta, "in Rebirth ci saranno anche Chocobo volanti, anche se non credo che tutti vogliano vedere Red XIII volare nel cielo con la sua coda muoversi come la pala di un elicottero!", ha scherzato il director.

Infine, Hamaguchi parla anche di esplorazione, soffermandosi in particolare sul veicolo Segway: "In In Final Fantasy VII Rebirth potreste passare molto tempo ad esplorare la world map in sella ad un Chocobo, ma se pensiamo ad una piccola cittadina come Costa del Sol, potrebbe sembrare strano muoversi su un Chocobo. Siccome voglio che le persone si divertano ad esplorare questo luogo, mi sono chiesto come avremmo potuto renderlo più divertente, ed ecco che entra in gioco il veicolo Segway. Nella serie di Final Fantasy puntiamo da sempre a toni seriosi inframezzati da qualche siparietto comico, e solo vedere Cloud guidare il Segway è molto divertente. Sono felice che questo veicolo sia stato notato".

Square Enix ha già precisato che in Final Fantasy 7 Rebirth ci sarà massima libertà con le Mosse Sinergiche, così da dare ancora più profondità al gameplay. Appuntamento al 29 febbraio 2024, data in cui Final Fantasy VII Rebirth esordirà su PlayStation 5.