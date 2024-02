Final Fantasy 7 Rebirth, Cid e Vincent non giocabili: qual è il loro ruolo?

In merito ai personaggi giocabili di Final Fantasy 7 Rebirth, Square Enix ha già confermato ufficialmente che Cid Highwind e Vincent Valentine non faranno parte del nostro party, pur avendo comunque un ruolo ben definito all'interno del gioco. Ma di preciso, come si comporteranno durante la nostra avventura?

Stando a quanto rivelato dal director Naoki Hamaguchi durante un'intervista con IGN.com, non solo Cid e Vincent non sono giocabili, ma non avranno nessun tipo di ruolo in battaglia nemmeno come NPC di sostegno. In poche parole, non si comporteranno come Red XIII nelle fasi finali di Final Fantasy VII Remake, che ci affiancava durante i combattimenti senza tuttavia essere direttamente controllato dal giocatore.

"Sia Cid che Vincent accompagneranno il nostro gruppo durante il viaggio e daranno una mano, ma non verranno coinvolti nelle battaglie come personaggi extra", ha confermato Hamaguchi aggiungendo che "compariranno in vari momenti della storia e in più scenari dove hanno un ruolo chiave o più semplicemente per dare una mano, ma non combatteranno".

Il motivo per cui Cid e Vincent avranno un ruolo minore in Final Fantasy VII Rebirth è per tenerli al caldo in attesa del futuro Final Fantasy VII Remake Parte 3, dove diverranno personaggi giocabili a tutti gli effetti: "Se avessimo usato subito nella seconda parte tutti i personaggi giocabili disponibili, avremmo tolto tante nuove sorprese ed esperienze agli utenti con il terzo gioco", spiega il director assicurando che comunque i due personaggi avranno un ruolo importante all'interno di Rebirth con tanto di approfondimenti sulle loro vicende personali.

Nel frattempo Final Fantasy 7 Rebirth avrà un finale sorprendente al punto che il co-director Tetsuya Nomura teme le possibili reazioni dei fan. Appuntamento al 29 febbraio 2024 con l'esordio del gioco su PS5.