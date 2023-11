Final Fantasy 7 Rebirth: la classificazione dell'ESRB svela tanti nuovi dettagli

Se avete già spolpato la nostra esclusiva intervista al team di Final Fantasy 7 Rebirth, sappiate che stanno emergendo ulteriori dettagli sul gioco in arrivo il prossimo anno grazie all'ESRB.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, l'ESRB (acronimo di Entertainment Software Ratings Board) è l'ente nordamericano che si occupa della classificazione dei videogiochi, così che arrivino sugli scaffali dei negozi o sugli store digitali con il classico bollino che indica la fascia d'età consigliata per chi usufruisce di quel prodotto. Nel corso delle ultime ore, infatti, sul portale ufficiale del gruppo è apparsa la pagina relativa a Final Fantasy 7 Rebirth, all'interno della quale è possibile leggere numerose informazioni sul gioco. L'ESRB pubblica infatti descrizioni più o meno dettagliate per spiegare quali sono gli elementi che potrebbero infastidire o impressionare i più sensibili.

In questo caso, si parla della presenza di scene in cui è possibile vedere pozze di sangue, personaggi trafitti da spade ed abiti femminili caratterizzati da scollature (con tanto di inquadrature ravvicinate ad alcuni di questi dettagli). Per quello che riguarda invece i dialoghi, non mancano parolacce come 'sh*t', 'a*shole' e 'pr*ck'. Fra gli altri dettagli si può leggere della presenza di alcol, personaggi ubriachi e NPC che fumano sigari.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli sul gioco, vi ricordiamo che di recente sono emerse le prime informazioni sulla longevità della quest principale di Final Fantasy 7 Rebirth.