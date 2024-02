Final Fantasy 7 Rebirth: Cloud suona uno dei brani più famosi di Kingdom Hearts

Tra i contenuti della demo di Final Fantasy 7 Rebirth c'è anche la possibilità di accedere a un pianoforte con il quale distrarsi un attimo dando vita a varie composizioni. E qualcuno si è messo d'impegno per ricreare una delle theme più amate di Kingdom Hearts.

Nella clip pubblicata su Twitter/X da un fan possiamo vedere Cloud seduto davanti al piano mentre suona il brano Simple and Clean (Hikari in lingua originale) tratto dall'iconica serie sempre targata Square Enix. Il piccolo crossover messo in atto dal giocatore ci permette quindi di vedere ciò che sarà possibile fare con lo strumento musicale, che appare riprodotto in maniera estremamente curata e che permetterà dunque ai giocatori di scatenarsi non solo con la propria fantasia ma anche con gli omaggi a tante altre opere e le loro indimenticabili colonne sonore.

In generale Final Fantasy VII Rebirth si prospetta davvero ricchissimo di contenuti, tra minigiochi in grande quantità e una vasta mappa di gioco da esplorare piena di luoghi chiave e segreti da scoprire. E soprattutto promette di riservare non pochi colpi di scena anche a coloro che già conoscono a fondo il classico originale del 1997: a tal proposito Final Fantasy 7 Rebirth avrà un finale sorprendente al punto che tra gli studi di Square Enix c'è chi ha paura di quale potrebbe essere la reazione dei fan.