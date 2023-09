Final Fantasy 7 Rebirth Collector's Edition: in Italia costa quasi 400 euro

Poco dopo la fine dello State of Play del 14 settembre, Square Enix ha annunciato la Collector's Edition di Final Fantasy 7 Rebirth, adesso arrivano dettagli più precisi riguardo la disponibilità in Italia e il prezzo in euro.

Fino a poche ore fa la Collector's Edition era disponibile per il preordine solo su Square Enix Store USA al prezzo di 349.99 dollari mentre sullo Square Enix Store italiano il prezzo è fissato a 379.99 euro: ma cosa contiene questa edizione speciale? Ricapitoliamo:

Statuetta di Sephiroth altamente dettagliata alta circa 48cm con ali removibili

Il gioco completo in formato fisico

Custodia Steelbook in metallo

Artbook

Mini colonna sonora in formato CD

Materia di invocazione: Trio moguri (DLC)

Materia di invocazione: Giara magica (DLC)

Accessorio: Collana restitutiva (DLC)

Protezione: Bracciale orchidea (DLC)

Protezione: Bracciale di Midgar MK-II (DLC)

Final Fantasy 7 Rebirth esce il 29 febbraio 2024 solo su PlayStation 5, al momento non ci sono notizie riguardo una demo giocabile prima del lancio ma chissà che Square Enix non possa farci sapere qualcosa in merito nelle prossime settimane. Anche perché una demo di FF7 Rebirth sarà presente al Tokyo Game Show di fine settembre, la speranza è che questa versione di prova possa venire pubblicata anche su PlayStation Store prima del lancio del gioco a febbraio.