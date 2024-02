Final Fantasy 7 Rebirth: come cambiare i personaggi della squadra

Se state avendo difficoltà nei combattimenti di Final Fantasy 7 Rebirth o, più semplicemente, non siete soddisfatti della squadra attualmente in uso, sappiate che esiste un modo per modificare quali sono i personaggi che scendono in campo al vostro fianco. Scopriamo insieme come fare per apportare questo cambiamento nell'esclusiva PlayStation 5.

Modificare il party attivo in Final Fantasy 7 Rebirth è davvero semplicissimo e bastano pochi passaggi per mandare in panchina i personaggi che non volete in squadra per poi utilizzarne altri. Occorre innanzitutto premere il tasto Options del DualSense per visualizzare il menu principale e poi selezionare la voce Menu di Combattimento. Vi ritroverete così in una pagina con l'elenco degli eroi che fanno attualmente parte del team: scorrete tra di loro con i dorsali (R1 e L1) fino a posizionare il cursore sul personaggio da sostituire, quindi cliccate sul tasto Quadrato e scegliete dall'elenco quale membro del party utilizzare per rimpiazzarlo. Per chi non lo sapesse, la squadra è formata da un totale di cinque personaggi e due di questi rappresentano la riserva, ossia entrano in gioco quando uno di quelli in campo viene mandato al tappeto.



Cercate sempre di creare un certo equilibrio fra i membri della squadra, così che i personaggi in campo possano eseguire abilità diverse fra loro. In questo modo, avrete accesso sia a mosse offensive che di supporto, altrettanto utili quando si affrontano sconti complessi.

Va specificato inoltre che non è possibile modificare i membri attivi della squadra in qualsiasi momento e quando ci si trova in un combattimento non vi è la possibilità si eseguire una sostituzione. Prima di poter procedere, quindi, dovete terminare lo scontro o scappare.

