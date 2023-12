Final Fantasy 7 Rebirth: come evolverà il personaggio di Sephiroth? Parla Square-Enix

Si avvicina sempre più il momento di Final Fantasy 7 Rebirth, e i fan del JRPG originariamente pubblicato nel 1997 rimangono curiosi di scoprire come verrà gestito Sephiroth, uno dei più importanti personaggi del ruolistico, in questa seconda parte del remake curato da Square-Enix.

Sebbene nel titolo originale Sephiroth non sia particolarmente centrale nello svolgimento degli eventi narrativi in questa fase dell'avventura, Square-Enix ha voluto cambiare le carte in tavola con il rifacimento. "In Final Fantasy 7 Remake c'è l'incontro con Sephiroth, e ora, all'interno di Rebirth, volevamo rendere Sephiroth questo chiaro antagonista e obiettivo da perseguire per i personaggi nel loro viaggio in Rebirth", afferma il produttore Yoshinori Kitase a Game Informer. "Nel gioco originale, Sephiroth non si vedeva molto nella world map, ma in questo titolo abbiamo messo in risalto questo elemento".

In una particolare fase del gioco sarà possibile giocare nei panni di Sephiroth, ma anche in questo sono stati apportati alcuni cambiamenti rispetto all'esperienza originale: "Quando sviluppiamo Sephiroth come personaggio controllabile dai giocatori in una sezione limitata, teniamo in conto risorse e costi simili a quelli degli altri personaggi giocabili per sviluppare Sephiroth nel contesto del combattimento", afferma il direttore della battaglia Teruki Endo.

Dal punto di vista narrativo, infine, "abbiamo ritenuto che fosse necessario avere questa rappresentazione molto chiara di come è diventato la persona che è ora in Rebirth", afferma il director Naoki Hamaguchi. "Anche come sviluppatore, vedendo Sephiroth scoprire la verità e cadere sempre più nell'oscurità - come se fosse caduto in disgrazia - e descrivendo questo nelle sue espressioni, potrei davvero sentirmi male per lui. Nel corso di Rebirth, credo i giocatori non solo impareranno a relazionarsi e a comprendere Cloud, ma anche Sephiroth attraverso questo gioco".

