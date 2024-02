Final Fantasy 7 Rebirth: come funziona e come attivare il viaggio rapido

Muoversi tra i vari punti d'interesse del mondo di Final Fantasy 7 Rebirth può essere complesso a causa delle distanze tra un checkpoint e l'altro, ma per fortuna l'esclusiva PlayStation 5 implementa un pratico sistema di viaggio rapido che consente di raggiungere qualsiasi punto della mappa in pochi istanti.

Come usare il viaggio rapido

Utilizzare il viaggio rapido in Final Fantasy 7 Rebirth è davvero semplicissimo. Dopo aver aperto il menu con la mappa tramite la pressione del touchpad del DualSense, spostate il cursore su uno dei punti di viaggio rapido. Se non trovate una possibile destinazione, potete scorrere rapidamente tra quelle sbloccate tramite la pressione delle frecce laterali della croce direzionali. Una volta trovato il luogo da raggiungere, premete il tasto X ed infine confermate. Nel giro di pochi istanti vi ritroverete nel punto selezionato.

Come sbloccare i checkpoint

Come potete facilmente immaginare, non è possibile raggiungere sin da subito tutti i checkpoint della mappa di Final Fantasy 7 Rebirth, poiché occorre prima sbloccare i vari punti di viaggio rapido. Per poter raggiungere velocemente una destinazione dovrete prima riparare le Fermate dei Chocobo: si tratta di luoghi simili ad una fermata dell'autobus di colore blu, alle quali dovrete avvicinarvi per poter eseguire una riparazione e sbloccarle così sulla mappa. Tenete sempre d'occhio i paraggi e controllate se ci sono cuccioli di Chocobo in giro: queste tenere creature vi condurranno spesso e volentieri ai checkpoint da riparare.

Vantaggi dei Chocobo Stop

Oltre ad essere possibili destinazioni per il viaggio rapido, le Chocobo Stop di Final Fantasy 7 Rebirth sono luoghi particolarmente vantaggiosi. In ciascuno di questi checkpoint è possibile reperire una panchina presso la quale riposarsi: eseguendo questa semplice azione, tutti i membri del party recupereranno del tutto sia i Punti Vita che i Punti Magia.

Limitazioni

A differenza di quello che si potrebbe pensare, non tutti i punti di viaggio rapido saranno sempre disponibili nel corso dell'avventura. In alcuni momenti della quest principale di Final Fantasy 7 Rebirth, infatti, alcune destinazioni saranno irraggiungibili per motivi di trama. Se non potete raggiungere un luogo che avete sbloccato in precedenza, quindi, non dovete fare altro che avanzare nella trama per poterlo visitare nuovamente.

