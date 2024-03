Final Fantasy 7 Rebirth: come funzionano le relazioni e come migliorare i rapporti

Fra le numerose meccaniche presenti nel nuovo Final Fantasy 7 Rebirth ce n'è anche una legata alle relazioni (amorose e non) che Cloud può stringere con i vari membri della squadra. Scopriamo insieme come funziona questo sistema, quali sono le conseguenze e come migliorare i rapporti con i personaggi.

A cosa servono le relazioni?

Sebbene questa meccanica di Final Fantasy 7 Rebirth sia molto più complessa rispetto a quanto visto nel gioco originale, il fine ultimo è sempre lo stesso. Attraverso vari tipi di interazione nel corso dell'avventura, infatti, si andranno a creare degli equilibri fra Cloud Strife e gli altri componenti della squadra che decreteranno quali eroi dovranno stare al vostro fianco in momenti importanti della trama. Non entreremo troppo nel dettaglio per evitare spoiler, ma se avete giocato l'originale Final Fantasy 7 sapete benissimo a cosa ci stiamo riferendo.

Come migliorare i rapporti con i personaggi

Esistono svariati modi per migliorare la vostra relazione con ciascuno dei membri del party di Final Fantasy 7 Rebirth. Uno di questi è dando la risposta giusta durante i dialoghi opzionali e quelli della storia: alcune risposte vi daranno guadagnare punti, altre non influenzeranno la situazione ed altre ancora potrebbero peggiorarla. Ad influire sul livello di amicizia sono anche le speciali missioni secondarie legate ad uno specifico personaggio, il cui completamento vi farà ottenere qualche punto. Non meno importanti sono le Abilità Sinergiche, ossia mosse speciali che prevedono la collaborazione fra più personaggi: l'utilizzo di questa tecnica influenza positivamente la relazione tra Cloud e il membro del party con cui collabora.

Ecco di seguito l'elenco di personaggi con cui è possibile migliorare la relazione nel corso del gioco:

Tifa

Aerith

Barret

Red XIII

Yuffie

Bisogna rigiocare FF7 Rebirth per vedere tutte le sequenze?

Per vostra fortuna, non dovrete rigiocare tutto Final Fantasy 7 Rebirth per poter osservare determinate sequenze con altri personaggi. L'esclusiva PlayStation 5 include infatti un selettore dei capitoli, grazie al quale è possibile rigiocare porzioni del gioco e agire diversamente per modificare i vari livelli di amicizia con i personaggi. Sappiate però che la possibilità di scegliere quale capitolo rigiocare si sblocca solo dopo aver completato almeno una volta l'avventura.

Avete già letto la nostra guida con tutti i consigli su come potenziare le armi in Final Fantasy 7 Rebirth?