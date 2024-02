Final Fantasy 7 Rebirth: come potenziare le armi nell'esclusiva PS5

Nel corso dell'avventura di Final Fantasy 7 Rebirth verrete messi alla prova con sfide di difficoltà crescente che richiederanno non solo una maggior consapevolezza del combat system e delle dinamiche di gioco, ma anche e soprattutto l'equipaggiamento adatto. A questo proposito, scopriamo come fare per potenziare le varie armi dei protagonisti.

La meccanica attraverso la quale migliorare gli strumenti di morte impugnati dai membri del party è leggermente differente rispetto a quanto visto in Final Fantasy 7 Remake. Nell'esclusiva PlayStation 5, infatti, le armi hanno un sistema di progressione che ricorda quello dei personaggi: più si utilizza un'arma sul campo, più si ottiene l'esperienza necessaria a farne aumentare il livello. Occorre però precisare che il livello dell'arma è universale per tutte quelle di un personaggio. In poche parole, cambiare la lama di Cloud con quella che avete appena trovato in giro per il mondo di gioco non vi costringerà a ricominciare da zero con l'accumulo di esperienza.

In base al livello dell'arma raggiunto con un determinato personaggio, potrete sbloccare potenziamenti permanenti che andranno a coinvolgere qualsiasi arma impugnata. Oltre a questi boost universali, il gioco include anche power-up specifici dello strumento di morte: ogni arma ha le sue abilità attive, ciascuna dotata di un effetto aggiuntivo che si sblocca solo dopo aver utilizzato per un po' di volte le varie skill. L'elemento più interessante di questa meccanica riguarda il fatto che il bonus in questione si sblocca in maniera permanente e può quindi essere utilizzato anche su altre armi.

Nella schermata relativa alla gestione delle armi, i giocatori di Final Fantasy 7 Rebirth possono liberamente decidere se selezionare manualmente quali abilità assegnare all'arma o se fare in modo che il gioco se ne occupi in maniera automatica: è sufficiente premere un tasto e tutti gli slot verranno utilizzati per le abilità che il gioco ritiene più adatte da utilizzare in combattimento.

Per tenere traccia dei progressi ottenuti con l'utilizzo di ogni abilità dell'arma, così da sbloccarne il potenziamento, è sufficiente recarsi nel menu di Equipaggiamento e Materia. In ogni caso, tutte le abilità che hanno un puntino bianco al fianco del nome sono quelle che non avete ancora padroneggiato e che richiedono ulteriori utilizzi per essere portate al loro massimo potenziale.

