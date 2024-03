Final Fantasy 7 Rebirth: come recuperare facilmente PV e PM

Alcuni combattimenti di Final Fantasy 7 Rebirth vi metteranno a dura prova e sarete costretti a dover ripristinare i Punti Magia o i Punti Vita per poter sopravvivere. Scopriamo insieme quali sono tutti i modi per recuperare PM e PV nell'esclusiva PlayStation 5.

Utilizzando gli oggetti

Il modo più rapido per ripristinare PV e PM in Final Fantasy 7 Rebirth è sicuramente quello di ricorrere agli oggetti adatti a questo scopo. Recandosi nel menu principale e selezionando la voce Inventario, è è possibile visualizzare l'elenco dei consumabili che i protagonisti hanno a loro disposizione.

Ecco gli oggetti di vostro interesse:

Pozione: ripristina solo i PV e ne esistono varie versioni

ripristina solo i PV e ne esistono varie versioni Etere: restituisce 20 PM

restituisce 20 PM Elisir: ripristina sia PV che PM

ripristina sia PV che PM Coda di fenice: rianima un alleato fuori combattimento e restituisce una quantità ridotta di PV

Eseguendo un incantesimo

Come in ogni capitolo della serie che si rispetti, anche Final Fantasy 7 Rebirth include incantesimi che, in cambio di una manciata di PM e cariche dell'ATB, permettono di recuperare un po' di Punti Vita, evitando così di consumare le preziose pozioni durante i combattimenti.

Riposando

Anche in Final Fantasy 7 Rebirth è possibile interagire con letti, panchine ed altri elementi dello scenario che consentono all'intero party di rimettersi in sesto. Questo significa che è sufficiente fare un riposino in questo modo per recuperare completamente sia i Punti Vita che i Punti Magia. Insomma, se siete appena usciti da uno scontro particolarmente arduo, non possiamo che suggerirvi di procedere in questo modo per evitare di consumare oggetti curativi.

Fermandosi ai Chocobo Stop

Oltre a fungere da checkpoint per il viaggio rapido, le fermate dei Chocobo hanno anche una funzione secondaria: proprio come i letti, permettono ai personaggi di Final Fantasy 7 Rebirth di ripristinare del tutto i loro indicatori di salute e magia, così da essere pronti ai futuri combattimenti.

