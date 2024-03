Final Fantasy 7 Rebirth: come sbloccare e cavalcare i Chocobo

Una delle tante differenze fra Final Fantasy 7 Remake e Final Fantasy 7 Rebirth riguarda proprio i Chocobo, dal momento che nel secondo capitolo della trilogia firmata Square Enix si possono utilizzare i buffi pennuti come cavalcature con cui esplorare la mappa.

Sebbene potrete saltare in sella al primo Chocobo nel corso della trama, dopo aver raggiunto l'area ad est del villaggio, dovrete sbloccare le creature da utilizzare come cavalcature tramite il completamento di un mini-gioco. Se volete un Chocobo tutto vostro, infatti, dovrete attendere di arrivare alle Grasslands, l'open map in cui noterete la presenza di un'icona con le orme di Chocobo. Dopo aver individuato l'area in questione sulla mappa, raggiungetela per dare il via ad una sorta di mini-gioco attraverso il quale dovrete silenziosamente raggiungere le spalle del Chocobo che volete addomesticare. Per riuscire in questa impresa, dovrete sfruttare l'ambiente e, ad esempio, nascondervi nell'erba alta oppure lanciare sassi per distogliere l'attenzione della creatura: una volta giunti a pochi centimetri dall'animale, premete il tasto Triangolo per saltare sul Chocobo e fare in modo che esegua i vostri ordini.

A questo punto non dovete fare altro che tornare alla Fattoria dei Chocobo, così che l'animale che avete addestrato diventi definitivamente vostro. A tal proposito, potrete richiamarlo in qualsiasi momento di gioco grazie al Fischietto: premete il tasto R1 e, come per magia, il vostro destriero vi raggiungerà per un nuovo viaggio in giro per il mondo di gioco.

Occorre precisare che in Final Fantasy 7 Rebirth esistono numerose specie di Chocobo, ciascuna dotata di caratteristiche uniche. Alcuni saranno in grado di volare, altri possono saltare molto in alto ed altri hanno la capacità di scalare le superfici. In poche parole, questi alleati pennuti saranno fondamentali per raggiungere aree altrimenti inaccessibili.

