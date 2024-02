Final Fantasy 7 Rebirth: come sbloccare Junon nella demo su PlayStation 5

Come ormai ben saprete, nel corso delle ultime ore la demo PlayStation 5 di Final Fantasy 7 Rebirth ha ricevuto un consistente aggiornamento che ha introdotto una nuova porzione di gioco e una serie di migliorie al comparto grafico. Scopriamo come fare per accedere alla seconda missione, ambientata a Junon.

Per poter accedere a questo secondo episodio della versione di prova di Final Fantasy 7 Rebirth è fondamentale che aggiorniate la demo all'ultima versione. Se per qualche motivo non è partito l'aggiornamento in maniera automatica, potete procedere manualmente: accendete la vostra PlayStation 5, posizionate il cursore sull'icona della demo di Final Fantasy 7 Rebirth e premete il tasto Options per far apparire un menu a tendina, quindi cliccate con X su Verifica disponibilità aggiornamento. Si avvierà così il download dell'update con la missione ambientata a Junon.

Se una volta avviata la demo aggiornata all'ultima versione non doveste vedere l'opzione per giocare il secondo capitolo, significa che dovete prima portare a termina il primo. Gli sviluppatori hanno bloccato la seconda porzione della versione di prova per tutti i giocatori che non hanno completato la sequenza ambientata a Nibelheim. Per poter sbloccare Junon, dovete giungere sino alla fine del primo capitolo e visualizzare per intero il filmato conclusivo, fino alla comparsa della frase 'Grazie per aver giocato'.

Occorre precisare che, a differenza di quanto accaduto per la missione ambientata a Nibelheim, i giocatori non potranno trasferire i progressi di Junon nella versione finale del gioco Square Enix. Il motivo di tale scelta è molto semplice: per realizzare la demo, gli sviluppatori hanno apportato alcuni cambiamenti alla mappa e al gioco, che sono quindi diverse rispetto a quelle che si potranno trovare nel titolo nella sua forma definitiva.

Avete già letto la guida su come sbloccare le ricompense della demo di Final Fantasy 7 Rebirth?