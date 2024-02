Final Fantasy 7 Rebirth, che confusione! Dischi stampati in maniera errata in Giappone

Qualcosa è andato storto durante il processo di stampa dell'edizione fisica asiatica di Final Fantasy 7 Rebirth, per questo motivo Square Enix s'è sentita immediatamente in dovere di avvisare tutti i giocatori in procinto di portarsi a casa il gioco.

A causa dalle dimensioni considerevoli del client di gioco, l'edizione fisica di Final Fantasy 7 Rebirth comprende due differenti dischi Blu-ray. Purtroppo, a causa di un problema della fase di produzione gestita da Sony Interactive Entertainment, il Disco di Gioco è stato erroneamente etichettato come Disco Dati e il Disco Dati è stato etichettato come Disco di Gioco. In altre parole, sono stati invertiti!

Il problema riguarda solo ed esclusivamente le edizioni destinate al Giappone e al resto del mercato asiatico. Gli utenti interessati dal problema dovranno dunque effettuare la procedura al contrario: dapprima dovranno inserire il Blu-Ray etichettato come Disco di Gioco (di colore nero) per effettuare l'installazione, dopodiché ogni qualvolta vorranno avviare la partita dovranno inserire il Blu-ray etichettato come Disco Dati (di colore bianco). Sentiamo già i collezionisti sfregarsi le mani alla notizia di questo problema di stampa...

Le edizioni occidentali, inclusa quella in arrivo in Italia, non risultano essere interessate dal problema, dunque al momento dell'acquisto dovrete regolarmente inserire il vero Disco Dati per l'installazione, dopodiché potrete utilizzare il Disco di Gioco ogni qualvolta avrete voglia di riprendere l'avventura assieme a Cloud e al resto della compagnia. Il lancio di Final Fantasy 7 Rebirth, ricordiamo, è previsto per domani 29 febbraio 2024 in esclusiva su PlayStation 5.