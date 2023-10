Final Fantasy 7 Rebirth: corse sui Chocobo e scontri sui veicoli nel nuovo video gameplay

In occasione del Thailand Game Show 2023, Square Enix ha mostrato al pubblico un lungo filmato di gameplay dedicato al tanto atteso Final Fantasy 7 Rebirth.

Il video in questione ha una durata ci circa nove minuti e permette di osservare svariate attività di gioco. Si tratta infatti di un lungo collage di sequenze di gameplay grazie alle quali è possibile farsi un'idea più precisa sulle varie componenti del gioco. Possiamo vedere fasi legate all'esplorazione, combattimenti classici, boss fight e persino un frenetico scontro a bordo di veicoli a due ruote. Una porzione del filmato è invece dedicata ai mini-giochi, tra i quali spicca la corsa in sella ai teneri Chocobo. A tal proposito, sembrerebbe che i pennuti gialli possano essere personalizzati in vari modi e sarà persino possibile fargli indossare armature.

Per chi non lo sapesse, il gioco approderà sugli scaffali di tutti i negozi il prossimo 29 febbraio 2024 e sarà un'esclusiva PlayStation 5.

In attesa di scoprire se il titolo arriverà anche su altre piattaforme, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i dettagli sul ritorno dei numen anche in Final Fantasy 7 Rebirth, che approfondirà l'argomento introdotto nel primo capitolo del remake firmato Square Enix.