Final Fantasy 7 Rebirth: cosa sono e come funzionano i Numen?

Una delle principali novità di Final Fantasy VII Remake rispetto al classico originale è la presenza dei Numen (Whispers in lingua inglese), misteriose entità che tormentano Cloud Strife ed i suoi compagni durante il loro viaggio, e pronte a fare il loro ritorno anche in Final Fantasy VII Rebirth.

Ma esattamente cosa sono i Numen e qual è il loro ruolo nel rifacimento di Final Fantasy VII? Una spiegazione sulla loro reale natura ce la fornisce Red XIII nelle fasi conclusive di Final Fantasy VII Remake, spiegando che i Numen sono esseri che vengono attirati da tutti quegli individui che provano a modificare il loro destino già deciso, cercando in tutti i modi di fermarli affinché la storia e la sorte di ogni personaggio rimanga sui binari già prestabiliti.

In altre parole, i Numen vogliono fare in modo che quanto raccontato in Final Fantasy VII Remake e Rebirth siano perfettamente in linea con gli eventi già visti nel Final Fantasy VII del 1997, senza la minima alterazione rispetto alla trama originale. La presenza dei Numen è dunque funzionale a creare attesa e curiosità nei confronti dei giocatori, desiderosi di scoprire se la storia dei remake prenderà una direzione diversa rispetto al passato o se invece seguirà precisamente le stesse vicende. Anche per questo motivo Square Enix ha lasciato intendere che il finale di Final Fantasy 7 Rebirth sarà ambiguo: chissà se per davvero verranno messi in atto stravolgimenti che segneranno di conseguenza il fallimento dei Numen.

