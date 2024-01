Final Fantasy 7 Rebirth: un cosplay di Aerith, la dolce ragazza dei fiori

Final Fantasy 7 Rebirth è tra i giochi più attesi di questi primi mesi del 2024, ma a separarci dall'uscita non manca ormai molto. Il prossimo episodio della Compilation remake della settima fantasia finale farà il suo debutto l'ultimo giorno del mese di febbraio, ma con questo cosplay di Izanamitan siamo un passo più vicini.

In queste ultime settimane il team di sviluppo si sta sbilanciando. Per un certo aspetto Final Fantasy 7 Rebirth somiglierà a The Witcher 3, un titolo che in casa Square Enix devono aver apprezzato molto.

Final Fantasy 7 Rebirth evolverà il personaggio di Sephiroth, uno dei cattivi migliori di sempre di cui potremo apprezzare in misura maggiore la caratterizzazione. Per quanto riguarda un aspetto fondamentale della trama, tuttavia, pare ci saranno novità.

La morte non potrà essere ingannata in Final Fantasy 7 Rebirth, ma qualcosa accadrà. Il destino di Aerith in Final Fantasy 7 Rebirth è tra i più attesi dai fan e dallo stesso director del titolo, Naoki Hamaguchi. Chi ha già giocato il titolo originale conosce ciò che succederà, ma probabilmente non andrà tutto come già scritto.

In ogni caso, questo dolce cosplay di Aertih da Final Fantasy 7 Rebirth ci riavvicina alla ragazza dei fiori. Attraverso lo scatto condiviso dall'artista sui social possiamo ammirare la protagonista dell'epopea di Midgar passeggiare nella natura.