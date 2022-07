Final Fantasy 7 Rebirth: un cosplay di Aerith Gainsborough creato dall'italiana Kiaraberry

Sono passati tanti anni da quando Square Enix si mise in gioco con Final Fantasy. Questo progetto ebbe un riscontro assolutamente di rilievo, che convinse l'azienda videoludica a proseguire. Con Final Fantasy VII, la saga raggiunse uno dei suoi punti apicali. Nel lontano 1997 però il JRPG di fattura giapponese si mostrava diversamente.

Ovviamente tante forme squadrate, texture di poco conto e modelli poligonali non eccellenti, elementi tipici di quegli anni, eppure ciò non frenò di certo l'ascesa di Final Fantasy VII. Il titolo è uno dei più amati e con i personaggi più ricordati, e non a caso sono onnipresenti anche in saghe come Kingdom Hearts. Square Enix per questo ha deciso di puntarci per creare un intero progetto remake, la trilogia di Final Fantasy 7 Remake disponibile per console e PC.

Al momento, il team è concentrato sullo sviluppo di Final Fantasy 7 Rebirth, secondo capitolo della saga, ma la data di uscita non è ancora vicina. Nell'attesa, rivediamo uno dei personaggi più amati della saga grazie alla cosplayer italiana Kiaraberry. Nella sua foto, disponibile in basso, potete osservare un bel cosplay di Aerith Gainsborough, uno dei personaggi più importanti dell'intero videogioco. Ormai il personaggio è inconfondibile con la sua capigliatura, giubbino rosso e gonna.