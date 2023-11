Final Fantasy 7 Rebirth: un cosplay di Cloud e Tifa pronti a combattere a Midgard

Con l'uscita che comincia ad avvicinarsi, Square Enix sta lentamente facendo luce sui segreti di Final Fantasy 7 Rebirth. Ponendosi come un evoluzione del primo capitolo del remake, questo nuovo episodio godrà di una superficie esplorabile più vasta e di una trama in cui la chiave fondamentale sarà Zack Fair.

L'ultimo video gameplay di Final Fantasy 7 Rebirth mette in risalto la vastità della mappa, nonché la grafica spettacolare che promette scenari ancor più memorabili del titolo del 2020. La software house nipponica sta infatti lavorando duramente per garantire al motore grafico Unreal Engine 5 di sfruttare al 100% l'hardware PlayStation 5, la sua potenza di calcolo e la velocità di processing garantita dal suo SSD.

In uscita nel mese di febbraio 2024, Final Fantasy 7 Rebirth offrirà svariate ore di gameplay. Si parla infatti di una campagna principale di quasi 50 ore, pur non cimentandosi con gli obiettivi secondari e non distaccandosi dalla trama.

Ad avvicinarci al lancio è la coppia di cosplayer formata da CriCos e Destati. I due artisti hanno posato in un cosplay di Cloud e Tifa da Final Fantasy 7, pronti a spalleggiarsi in un combattimento nel Settore 7 di Midgard. Lo scatto realizzato dal fotografo Axel Nova omaggia il debutto su mobile di Final Fantasy 7 Ever Crisis.