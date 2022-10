Final Fantasy 7 Rebirth, un cosplay di Tifa fedelissimo: riuscite a scovare le differenze?

L'attesa per l'esordio di Final Fantasy 7 Rebirth ha mandato in tilt la community di appassionati, che non vede l'ora di poter tornare a Midgar. Bisognerà però attendere ancora molto e nel mentre i fan si stanno adoperando per tornare in compagnia dei propri protagonisti con numerosi cosplay ad hoc. La più gettonata è ovviamente Tifa Lockhart.

I Numen avranno fondamentale importanza in Final Fantasy 7 Rebirth, tanto da poter creare profonde divergenze narrative rispetto la trama originale. Nonostante i dubbi provocati da questa scelta, il fandom ha la certezza che a Midgar sarà possibile ritrovare l'eroina più amata, la combattente Tifa. Eccovi invece i personaggi di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion in 4K.

La seconda parte del progetto remake dell'iconico JRPG uscito nel 1997 proseguirà l'avventura di Cloud e della sua amica d'infanzia che si unì al gruppo di ribelli Avalanche. In questo cosplay di Tifa da Final Fantasy 7, la protagonista è già pronta allo scontro con le forze della Shinra che controlla politicamente Midgar.

Nello scatto condiviso su Reddit vediamo la cosplayer Veta Vex nascondersi in una sorta di "acchiappa la talpa". In un mosaico composto da quattro immagini, tre ritraggono la Tifa di Final Fantasy 7 Remake e solamente una la cosplayer. Le differenze tra realtà e videogioco sono sottilissime: voi riuscite a individuare la foto incriminata?