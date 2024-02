Final Fantasy 7 Rebirth: la demo si aggiorna su PS5 con Junon e tante altre novità

Come promsso, Square-Enix ha pubblicato un aggiornamento per la demo di Final Fantasy 7 Rebirth con cui ha espanso i contenuti giocabili della versione di prova del JRPG. I possessori di PS5 possono ora scoprire nel dettaglio quali sono le novità introdotte dopo l'aggiornamento.

"Una nuova era a Junon" è un aggiornamento gratuito della demo di Final Fantasy 7 Rebirth, e vede arrivare Cloud, Tifa, Barret, Aerith e Red XIII nella periferia di Junon, una città-fortezza con un reattore sottomarino. In questa speciale anteprima realizzata appositamente per la demo, potrete prendere parte ad alcuni eventi che si svolgono dopo alcune ore dall'inizio della storia principale ed esplorerete un piccolo pezzo dell'enorme mondo di gioco. Potrete andare a caccia dei tesori cavalcando il tuo fedele chocobo, creare degli oggetti di valore con il nuovo trasmutatore, accettare coraggiosamente di portare a termine delle richieste di caccia e altro ancora.

Se completerete la prima parte, "Il grande eroe a Nibelheim", ricverete un portafortuna moguri e un set per l'avventura e avrai l'opzione di saltare quella sezione nel gioco completo dopo la sua uscita, permettendo così di iniziare l'avventura in anticipo. Anche se i salvataggi della sezione "Una nuova era a Junon" non potranno essere trasferiti al gioco completo, dato che i contenuti sono stati alterati per avere un'esperienza più compatta, sia i fan che i nuovi giocatori potranno esplorare, provare dei potenti attacchi sinergici e assistere alle relazioni tra i personaggi durante i combattimenti.

La patch, inoltre, corregge dei piccoli problemi grafici e apporta altre modifiche. Dopo aver giocato alla demo, chi lo potrà scaricare gratuitamente Final Fantasy 7 Ever Crisis su App Store, Google, Play o Steam e partecipare all'evento crossover di durata limitata di Final Fantasy 7 Rebirth. In questo evento, i giocatori potranno rivivere il famigerato incidente di Nibel e ricevere vari bonus di gioco.