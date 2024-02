Final Fantasy 7 Rebirth demo e il bug dei menu: come scaricare i sottotitoli in italiano

Alcuni giocatori stanno riscontrando un fastidioso problema legato alla versione demo di Final Fantasy 7 Rebirth su PlayStation 5, che all'avvio non permette di giocare correttamente a causa dell'assenza dei testi a schermo. Scopriamo come fare per aggirare il bug.

Se per qualche motivo avete avviato la demo di Final Fantasy 7 Rebirth e avete notato che non ci sono testi a schermo, sappiate che è possibile risolvere in pochissimi passaggi. La prima cosa da fare è provare a cercare la demo sul PlayStation Store, poiché in alcuni paesi è stata pubblicata una doppia versione della stessa: per comprendere la differenza tra quella giusta e quella col bug, occorre visualizzare la descrizione ed assicurarsi che le lingue di vostro interesse siano presenti fra quelle supportare.

In alternativa, potete procedere con il download dei sottotitoli manualmente. Portate il cursore sull'icona della demo di Final Fantasy 7 Rebirth nella schermata principale di PlayStation 5, premete il tasto Options e poi selezionate Gestione Contenuti: assicuratevi quindi che il pacchetto della lingua italiana sia stato scaricato e, in caso contrario, cliccate sulla freccia rivolta verso il basso per avviare il download. Al termine dell'installazione, potrete godervi il gioco con i sottotitoli in italiano e senza il bug.

Occorre specificare che questa problematiche sembra affliggere prevalentemente i giocatori che hanno scaricato la versione demo dell'esclusiva PlayStation 5 sullo store degli Stati Uniti, ma non possiamo escludere che il bug si sia verificato anche per i giocatori europei, che potrebbero aver scaricato una versione della demo sprovvista dei sottotitoli nella loro lingua.

Vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare anche una guida su come sbloccare le ricompense gratis e trasferire i progressi dalla demo di Final Fantasy 7 Rebirth.