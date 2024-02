Final Fantasy 7 Rebirth demo: come sbloccare le ricompense gratis e trasferire i progressi

Proprio alla fine dello State of Play dedicato interamente a Final Fantasy 7 Rebirth abbiamo assistito allo shadow drop della demo dell'esclusiva PlayStation 5. Come spesso accade con le versioni di prova dei titoli Square Enix, anche quella appena pubblicata permetterà ai giocatori di avere alcuni vantaggi nella versione finale, scopriamo quali.

Ricompense gratuite

Ecco di seguito le due ricompense che i giocatori della demo di Final Fantasy 7 Rebirth possono sbloccare nella versione finale del gioco:

Portafortuna Moguri: questo accessorio aumenta la quantità di risorse estratte a un ritmo prestabilito

questo accessorio aumenta la quantità di risorse estratte a un ritmo prestabilito Set da sopravvivenza: si tratta di un bundle contenente svariati oggetti utili per l'avventura, tra i quali vi sono anche pozioni curative ed etere

Per poter ottenere questi oggetti non occorre fare altro che avviare una copia in versione fisica o digitale di Final Fantasy 7 Rebirth con i dati di salvataggio della demo nella memoria interna della console. Nel caso in cui abbiate eliminato i progressi da qui all'uscita del titolo, assicuratevi di riscaricarli dal cloud (funzionalità disponibile esclusivamente per gli utenti abbonati a PlayStation Plus).

Trasferimento dei progressi

In maniera del tutto inaspettata, la versione demo di Final Fantasy 7 Rebirth permette ai giocatori di mantenere i progressi nel gioco finale, seppur con qualche limitazione. La sezione disponibile successivamente al lancio della demo, ossia quella ambientata a Junon (in arrivo il 21 febbraio 2024), non rientra in questo discorso poiché gli sviluppatori hanno apportato alcune modifiche rispetto a quella che si affronterà nella versione definitiva dell'esclusiva PlayStation 5. Sarà invece possibile trasferire i progressi relativi al flashback ambientato a Nibelheim, quello in cui sarà possibile decidere se giocare nei panni di Cloud o Sephiroth. Anche in questo caso avrete bisogno dei salvataggi della demo in memoria per poter usufruire di questa funzionalità.

