Final Fantasy 7 Rebirth: anche la demo è divisa in due parti, nuovi contenuti in arrivo

Square Enix ha pubblicato nelle scorse ore la demo giocabile di Final Fantasy 7 Rebirth per PlayStation 5, disponibile per il download da PlayStation Store. Arriva però ora la notizia della conferma della prossima disponibilità di nuovi contenuti per la versione di prova.

La demo Fall of a Hero in Nibelheim include una sezione in cui Cloud ricorda l'incidente di Nibelheim: dopo aver completato la versione di prova, il 21 febbraio verrà pubblicato un nuovo aggiornamento che metterà a disposizione la sezione giocabile intitolata Dawn of a New Era in Junon.

Si tratta di una sezione realizzata appositamente per la demo e Square Enix specifica che "l'area di Junon presente in questa demo è stata modificata per rendere più compatti i contenuti, quindi i progressi in questa sezione non potranno essere trasferiti al gioco completo."

Chiunque mantenga i dati salvati della demo potrà sbloccare il portafortuna Moguri e un set di oggetti in Final Fantasy 7 Rebirth.

Su Everyeye.it trovate anche l'ultima prova di Final Fantasy 7 Rebirth prima della recensione, il gioco Square Enix è atteso per il 29 febbraio 2024 su PlayStation 5 in esclusiva temporale per almeno tre mesi, trascorso questo periodo il gioco potrebbe arrivare su PC ma non ci sono ancora conferme riguardo una eventuale finestra di lancio per altre edizioni del gioco.