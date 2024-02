Final Fantasy 7 Rebirth: la demo non ha problemi di fluidità, meglio di Final Fantasy 16

Secondo l'analisi preliminare di John Linneman di Digital Foundry, la demo di Final Fantasy 7 Rebirth presenta qualche problema tecnico di troppo, rilevati in particolar modo nella modalità Prestazioni e in grado di intaccare negativamente il colpo d'occhio del JRPG.

Ma come se la cava la demo dal punto di vista prestazionale? In occasione della nuova puntata del podcast DF Weekly, gli esperti tech hanno rassicurato i giocatori, precisando che la demo di Final Fantasy 7 Rebirth offre delle prestazioni soddisfacenti su PlayStation 5 (non sono stati specificati i dati esatti). Per giunta, la modalità Prestazioni tocca i 1440p, un risultato superiore rispetto a Final Fantasy 16.

Alcuni utenti potrebbero credere che la modalità Qualità, al contrario, presenti dei problemi di fluidità. Stando a Digital Foundry, tuttavia, la demo soffre di qualche incertezza grafica, che coinvolge l'applicazione del motion blur e dell'intensa illuminazione, che possono restituire una sensazione di bassa fluidità durante il gameplay. Questa percezione, ovviamente, è intensificata se si passa dalla modalità Prestazioni a quella Qualità, che inevitabilmente mostra tutti i limiti di un framerate lockato a 30fps.

Digital Foundry ha infine confermato i problemi visivi presenti nella demo, derivanti da un'errata gestione degli effetti di post-elaborazione, da un utilizzo non omogeneo delle texture e dalla bassa distanza delle ombre a cascata.

Intanto, iniziano a spuntare i primi spoiler online di Final Fantasy 7 Rebirth, dunque vi invitiamo alla massima cautela.