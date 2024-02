Final Fantasy 7 Rebirth Demo: la patch ha ridotto la sfocatura, ma la perfezione è lontana

Come evidenziato anche dagli esperti di Digital Foundry, la demo di Final Fantasy 7 Rebirth per PS5 si è presentata ai giocatori in una forma tutto fuorché perfetta, dal momento che al debutto esibiva notevoli problemi di natura tecnica in Modalità Performance, a cominciare da un'immagine fin troppo sfocata.

La patch per la demo di Final Fantasy 7 Rebirth pubblicata in giornata odierna, oltre ad aggiungere la nuova location della città di Junon e dei contenuti sbloccabili per gli acquirenti dell'edizione completa, ha anche provato a mettere una pezza alle suddette magagne tecniche, ma ci è riuscita solo in parte.

Come visibile nelle immagini comparative pubblicate dagli utenti su ResetEra e comodamente raggruppate dai nostri colleghi di TwistedVoxel, Square Enix ha introdotto una nuova tecnica anti-aliasing che mira a migliorare la nitidezza dell'immagine in Modalità Performance. Se da un lato è riuscita a ridurre un po' l'effetto sfocato, dall'altro ha anche causato la comparsa di una serie artefatti ed effetti "pixellati" sui bordi di alcuni elementi dello scenario, tra cui le foglie, in determinati condizioni di luce. In altre parole, ha mitigato un problema (senza risolverlo del tutto) causandone un altro.

La perfezione, insomma, è ancora lontana, ma non bisogna dimenticare che stiamo parlando di una demo. Ciò che conta è la versione finale di Final Fantasy 7 Rebirth, che ricordiamo essere prevista per il 29 febbraio 2024 in esclusiva su PS5.