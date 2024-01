Final Fantasy 7 Rebirth: Destined for Rebirth è il nome del nuovo ed emozionante trailer

Nel corso del pomeriggio, i canali social ufficiali di Square Enix hanno accolto un nuovo filmato di Final Fantasy 7 Rebirth che è dedicato a Sephiroth, il celebre antagonista del settimo capitolo della serie.

Il trailer in questione prende il nome di Destinato a rinascere (Destined for rebirth in inglese) e mostra per la maggior parte del tempo sequenze di gioco relative all'iconico guerriero con la lunga katana. Sappiate però che non tutto il filmato ruota intorno a Sephiroth, poiché nei sessanta secondi che compongono il trailer possiamo anche osservare in azione la boss fight contro il Terrore Abissale, la cerimonia di Junon e l'incidente di Nibelheim. Come se non bastasse, il video include anche qualche novità inedita di Final Fantasy 7 Rebirth, come la creatura che prende il nome di Midgarsormr.

Prima di lasciarvi al trailer e alle nuove immagini che permettono di dare un'ulteriore occhiata ai contenuti dell'attesissimo gioco, vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Rebirth sarà disponibile a partire dal prossimo 29 febbraio 2024 in esclusiva su PlayStation 5.

Per chi volesse saperne di più sul modo in cui gli sviluppatori hanno usufruito della potenza hardware della console di ultima generazione Sony, sulle nostre pagine è possibile trovare i dettagli sulla velocità dei caricamenti di Final Fantasy 7 Rebirth in versione PS5.