Avete Final Fantasy 7 Rebirth in digitale? Un bug rende impossibile ottenere il Platino

Se siete cacciatori di trofei e siete vicini al Platino di Final Fantasy 7 Rebirth, sappiate che è da poco emerso un fastidioso bug che impedisce ad alcuni giocatori di completare il gioco al 100% per ottenere l'ambita ricompensa.

Tutto è iniziato con la pubblicazione dell'aggiornamento alla versione 1.020 dell'esclusiva PlayStation 5. L'update in questione ha introdotto numerose migliorie dal punto di vista grafico, ma al contempo ha fatto emergere un bug relativo ad una delle ultime missioni secondarie. I possessori del gioco Square Enix non possono portare a compimento la sidequest intitolata 'Can’t Stop, Won’t Stop': il problema si verifica nelle fasi avanzate della missione, poiché il giocatore si ritrova nelle condizioni di non poter superare il punteggio nel simulatore di G-Bike, azione fondamentale per guadagnare uno dei tanti trofei di gioco.

Al momento è improbabile che si riesca ad aggirare il problema, ma alcuni giocatori hanno trovato una soluzione: è possibile ottenere il trofeo procedendo con un'installazione pulita del gioco da disco, ovviamente mentre la console è disconnessa. Una volta completata la procedura, si avvia il gioco senza installare l'ultimo aggiornamento e si utilizza un salvataggio precedente a quello in cui si è verificato il bug.

Sebbene tale procedura sia perfettamente funzionante, essa può essere messa in pratica dai soli possessori di Final Fantasy 7 Rebirth in versione fisica. In poche parole, se avete il gioco in versione digitale non potete fare altro che restare in attesa che il team di sviluppo pubblici un fix. Se siete fortunati e non avete ancora aggiornato il gioco, potete bloccare il download ed evitare il bug.

Aspettando una soluzione ufficiale, vi ricordiamo che le vendite fisiche di Final Fantasy 7 Rebirth sono calate del 91% in Giappone.

