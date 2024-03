Final Fantasy 7 Rebirth: il director interviene sulle polemiche per la vernice gialla

Qualche settimana fa si è parlato molto delle lamentele dei giocatori per via della vernice gialla in giro per la mappa di Final Fantasy 7 Rebirth. Nel corso delle ultime ore, il director dell'esclusiva PlayStation 5 ha deciso di intervenire sulla questione.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, la polemica è nata per via della presenza di vernice gialla su alcuni elementi dello scenario, così da far immediatamente comprendere ai giocatori il percorso da intraprendere per proseguire nell'avventura. Tale elemento, presente anche in molti altri videogiochi, non è andato giù a numerosi appassionati, che hanno deciso di esprimere il loro disappunto sui social.

Naoki Hamaguchi, nel corso di un'intervista ai microfoni di Red Bull, ha dichiarato:

"Non credevo che la vernice gialla potesse causare tante discussioni sui social media. Elementi come le opzioni legate alla telecamera, grazie alle quali ci sono numerose scelte e nessuna è migliore delle altre, la nostra intenzione è quella di offrire la maggior varietà possibile. In ogni caso, accettiamo qualsiasi tipo di feedback per i nostri progetti futuri."

Il director del popolare gioco di ruolo ha anche aggiunto che per il team di sviluppo è fondamentale che i titoli siano accessibili e che vi siano numerose opzioni che consentano a tutti di godersi un prodotto. La presenza di questo elemento visivo è dovuta quindi alla volontà di rendere il gioco godibile anche a chi non è solito giocare ai videogiochi, poiché consente agli utenti meno navigati di non perdersi mai.

Sapevate che il gioco di carte Regina Rossa di Final Fantasy 7 Rebirth potrebbe essere ampliato in futuro?

Sony PlayStation 5 - DualSense Wireless Controller lo trovi in offerta oggi su