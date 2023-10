Final Fantasy 7 Rebirth, ogni quest ha due versioni: il motivo è legato ad un personaggio

Oltre ad averci anticipato l'arrivo di grosse sorprese per un momento particolarmente delicato della trama di Final Fantasy 7 Rebirth, Square-Enix torna a parlarci del secondo atto del suo imponente lavoro di restauro di uno dei JRPG più amati della storia videoludica.

Pur costituendo un'esperienza di più ampio respiro rispetto a Final Fantasy 7 Remake, anche Rebirth sarà fortemente incentrato sulla narrativa, un aspetto della produzione che influenzerà profondamente il gioco. Ad assicurarlo è il director Naoki Hamaguchi, che in un'intervista ha dichiarato che, a causa di un certo personaggio del cast, ogni singola quest avrà due versioni diverse (attenzione, non proseguite oltre con la lettura in caso vogliate evitare spoiler su Final Fantasy 7).

Il personaggio in questione risponde al nome di Red XIII, che in un determinato momento dell'avventura potrebbe cambiare il suo atteggiamento: "Una piccola curiosità divertente che volevo condividere e che è presente nell'originale: forse ricorderete che Red XIII, se andate al Cosmo Canyon, una volta che ci andate, la sua personalità cambia un po'. E considerando che la sua personalità cambia, l'abbiamo progettato in modo che tutte le missioni nel gioco abbiano una versione Red XIII e una versione Nanaki", le parole di Hamaguchi a Screen Rant.

Oltre a Zack, Final Fantasy 7 Rebirth includerà altri personaggi spin-off dello storico JRPG di Square-Enix.