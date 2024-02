Final Fantasy 7 Rebirth: quanto dura l'esclusiva PlayStation 5?

Final Fantasy 7 Rebirth esce il 29 febbraio 2024 solo su PlayStation 5, in esclusiva. Sappiamo che non sarà una esclusiva totale ma solo temporale... ma quanto durererà esattamente? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Square Enix ha già confermato che Final Fantasy 7 Rebirth sarà esclusiva temporale PS5 per almeno tre mesi, questo vuol dire che fino al 29 maggio 2024 il gioco non potrà uscire su altre piattaforme, trascorsa questa data il publisher sarà libero di portare Rebirth su PC e altre console.

Al momento tuttavia è bene placare gli entusiasmi perché Square Enix non ha mai annunciato altre versioni del gioco. Final Fantasy VII Rebirth arriverà su PC più avanti mentre non ci sono conferme su una possibile uscita su console come Xbox Series X, Nintendo Switch o Nintendo Switch 2.

La versione PlayStation 5 è al momento l'unica confermata per console e ricordiamo il caso di Final Fantasy VII Rebirth, anche lui ormai libero da vincoli di esclusiva ma nonostante questo rimasto ancorato a PS4 e PS5 sul fronte console.

Se volete provare il gioco con mano prima del lancio potete scaricare la demo di Final Fantasy 7 Rebirth per PS5, disponibile ora su PlayStation Store per il download gratis.