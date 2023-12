Final Fantasy 7 Rebirth: emozioni in musica con il video del brano 'No Promises to Keep'

Non paga del trailer di annuncio di Visions of Mana, Square Enix si prende la scena ai Game Awards 2023 con 'No Promises to Keep', il brano principale di Final Fantasy 7 Rebirth.

Composto da Nobuo Uematsu e cantato da Loren Allred, No Promises to Keep ci accompagnerà nell'universo ruolistico di Rebirth impreziosendone la Colonna Sonora originale. Ad accompagnare l'interpretazione dal vivo del brano sul palco dei TGA 2023 troviamo anche un filmato che riapre una finestra sul prossimo, attesissimo capitolo 'attualizzato' di Final Fantasy VII.

Con Rebirth, d'altronde, l'intenzione dichiarata degli sviluppatori giapponesi è quella di ampliare il perimetro ludico, narrativo e contenutistico dell'originario FF7 con il secondo episodio di una trilogia che mira a rivedere alcuni passaggi del titolo primigenio, riproponendoceli in una chiave inedita e con delle dinamiche di gameplay aggiornate e rese ancora più profonde.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo alla nuova clip di Final Fantasy 7 Rebirth e vi ricordiamo che il nuovo kolossal ruolistico di Square Enix è previsto al lancio per il 29 febbraio del 2024 in esclusiva su PlayStation 5. Se però siete in vena di ulteriori approfondimenti, qui trovate la nostra intervista esclusiva agli sviluppatori di Final Fantasy 7 Rebirth.