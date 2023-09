Final Fantasy 7 Rebirth sarà enorme e avrà 100 ore di contenuti, assicura Square-Enix

Final Fantasy 7 Rebirth è tornato sotto i riflettori durante lo State of Play di settembre, e Square-Enix ne approfitta per diffondere ulteriori informazioni sull'attesissimo remake in arrivo a febbraio 2024.

Il profilo X/Twitter di Final Fantasy 7 ha pubblicato una serie di post che riportano le dichiarazioni di alcune tra le menti chiave dietro al progetto di restauro dell'intramontabile JRPG, inclusi Tetsuya Nomura, il produttore Yoshinori Kitase e il director Hamaguchi.

"Sebbene la trama principale sia più ampia e ambiziosa rispetto a quella del gioco precedente, Final Fantasy VII Rebirth abbraccia anche il concetto di 'esplorazione libera', con storie avvincenti, minigiochi divertenti, mostri potenti e molto altro ancora da trovare in tutta la world map. Speriamo che esplorerete questo mondo con grande cura, poiché vi aspettano quasi 100 ore di contenuti ", ha detto ad esempio Hamaguchi.

In una sessione di domande e risposte pubblicata sul PlayStation Blog, lo stesso Hamaguchi ha poi così aggiunto riguardo ai contenuti secondari: "La world map è vasta, quindi non tutte le ambientazioni verranno utilizzate solo nella storia principale. In effetti, dal punto di vista del volume, la quantità di contenuti secondari in Final Fantasy VII Rebirth è quasi il doppio di quella dei contenuti della missione principale. I giocatori che vogliono godersi l'ambientazione di Final Fantasy VII a un livello ancora più profondo possono esplorare tutti gli angoli del mondo, scoprire tante esperienze diverse ed entusiasmanti come nuove storie, battaglie e minigiochi. Sarà inoltre possibile tornare in qualsiasi regione del mondo anche dopo che la missione principale di quella zona sarà conclusa, quindi non dovrete preoccuparvi di lasciare qualcosa indietro".

Prima del debutto fissato al 29 febbraio 2024, Final Fantasy 7 Rebirth sarà al TGS con una demo giocabile.