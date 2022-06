Final Fantasy 7 Rebirth è esclusiva PlayStation 5?

Square Enix ha annunciato Final Fantasy 7 Rebirth, nome ufficiale della seconda parte di Final Fantasy VII Remake che proseguirà quindi la storia dal punto in cui si è interrotta al termine del primo gioco.

In merito all'atteso progetto sappiamo già quando esce Final Fantasy 7 Rebirth, quantomeno la sua finestra di lancio, ma nel corso dell'evento per il venticinquesimo anniversario di Final Fantasy VII è stato anche confermato dove il gioco sarà disponibile in futuro. Final Fantasy 7 Rebirth sarà esclusiva PlayStation 5 oppure arriverà anche su altre piattaforme? Ebbene, il colosso nipponico ha confermato che al debutto la seconda parte del Remake sarà disponibile solo su PS5, e non è previsto il debutto su PC o Xbox.

Ciò chiaramente potrebbe cambiare con il passare del tempo, esattamente come accaduto nel caso di Final Fantasy VII Remake che, dopo l'esordio in esclusiva PS4 nell'aprile del 2020 (con successivo debutto su PS5 tramite la versione Intergrade), è poi arrivato anche su PC alla fine del 2021. Rebirth potrebbe dunque seguire una strada simile nei mesi o anni successivi al suo esordio su PS5, ma per il momento si tratta semplicemente di ipotesi tutte da confermare.

In ogni caso, anche se ci sarà da aspettare ancora a lungo, Cloud Strife ed i suoi compagni stanno per tornare: finalmente abbiamo la conferma.